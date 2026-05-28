Cục CSGT cảnh báo, tất cả các tài xế di chuyển trên cao tốc đặc biệt chú ý

Theo Duy Anh | 28-05-2026 - 10:11 AM | Xã hội

Trong 3 ngày nắng nóng đỉnh điểm, hàng chục ô tô bị nổ lốp trên cao tốc, Cục CSGT đã phát cảnh báo và hướng dẫn tới tất cả tài xế nhắm đảm bảo an toàn khi lái xe.

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 22-28/5, Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và khu vực Bắc Trung bộ ghi nhận nhiệt độ nắng nóng phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở miền Bắc và Bắc Trung bộ. Dự báo từ 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Tuy nhiên, đến ngày 1/6, nắng nóng khả năng tiếp tục quay trở lại.

Theo Cục CSGT, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao. Khi xe chạy tốc độ lớn trong thời gian dài, ma sát mạnh làm áp suất trong lốp giãn nở nhanh, tăng nguy cơ nổ lốp và mất lái.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày qua, trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong ghi nhận hơn 20 ôtô bị nổ lốp, hỏng động cơ, trong đó một số vụ xảy ra trên đoạn qua Gia Lai. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 25/5 cũng có một ôtô nổ lốp, thông tin này được đăng tải trên tờ Lao động

Để bảo đảm an toàn khi đi cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo tất cả các tài xế:

Kiểm tra lốp xe trước khi di chuyển

Không chạy quá tốc độ trong thời tiết nắng nóng

Không chở quá tải

Nghỉ ngơi kiểm tra xe khi đi đường dài

Khi thấy xe rung lắc bất thường cần dừng kiểm tra ngay.

Theo Duy Anh

Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Đường dây "Bún Chả TV" phát sóng lậu bóng đá quốc tế, điều phối người xem sang các trang web cá độ trái phép

Khởi tố chủ shop thời trang cao cấp Nguyễn Thị Hiền và Trịnh Đình Nam

09:39 , 28/05/2026
Chính phủ: Phấn đấu 100% đối tượng nhận hỗ trợ, an sinh xã hội trên VNeID

09:18 , 28/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền SN 1992

09:14 , 28/05/2026
Nghị định 100 hết hiệu lực: Mức phạt nồng độ cồn hiện nay sẽ ra sao?

08:32 , 28/05/2026

