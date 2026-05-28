Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền SN 1992

Theo Duy Anh | 28-05-2026 - 09:14 AM | Xã hội

Nguyễn Phước Tiền cùng một đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

‎Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền (sinh năm 1992, trú tại phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức, sinh năm 1992 (cư trú ấp Quốc Hưng, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang).

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền SN 1992 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Phước Tiền (Ảnh: Công an An Giang).

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Phước Tiền có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị phạt tù vào năm 2018.

Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết Lê Ngọc Đức, người từng chấp hành án về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đầu năm 2026, sau khi Thái Bình Dương, sinh năm 1999, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gia đình bà Nguyễn Thị Cúc đã tìm đến Đức nhờ giúp đỡ. Đức sau đó liên hệ với Tiền để bàn bạc việc “chạy án”.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền SN 1992 - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Ngọc Đức (Ảnh: Công an An Giang).

Sau đó, Đức và Tiền đến nhà bà Cúc. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quen biết lãnh đạo ở Trung ương, có thể lo cho Dương được về nhà, thoát án. Tin tưởng, từ đầu tháng 2/2026 đến hết tháng 4/2026, gia đình bà Cúc đã nhiều lần đưa cho Tiền và Đức tổng số tiền khoảng 19 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Tiền chia tiền công cho Đức theo thỏa thuận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Đồng thời, thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 04 Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để phối hợp điều tra.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền SN 1992 - Ảnh 3.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ Nổi bật

Đường dây “Bún Chả TV” phát sóng lậu bóng đá quốc tế, điều phối người xem sang các trang web cá độ trái phép

Đường dây “Bún Chả TV” phát sóng lậu bóng đá quốc tế, điều phối người xem sang các trang web cá độ trái phép Nổi bật

Nghị định 100 hết hiệu lực: Mức phạt nồng độ cồn hiện nay sẽ ra sao?

Nghị định 100 hết hiệu lực: Mức phạt nồng độ cồn hiện nay sẽ ra sao?

08:32 , 28/05/2026
Phát hiện 11 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm tại chung cư cao cấp

Phát hiện 11 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm tại chung cư cao cấp

08:08 , 28/05/2026
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

07:32 , 28/05/2026
Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trước khi mưa to

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trước khi mưa to

07:19 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên