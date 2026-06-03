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Ngày mai, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to

| | Xã hội

Mưa dông tại Bắc Bộ chủ yếu tập trung vào đêm và sáng. Ban ngày, thời tiết nắng nóng gay gắt vẫn duy trì đến ngày 7/6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/6), ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa to. Đến chiều tối mai 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng gay gắt ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7/6. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày mai, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

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