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Bắt phụ xe khách Nguyễn Tuấn Anh SN 1990

| | Xã hội

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an tỉnh Hưng Yên tối 3/6/2026 cho biết, Công an xã Tây Tiền Hải vừa điều tra, xác minh làm rõ vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 30/5/2026, Công an xã Tây Tiền Hải tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Phạm X.Th. (sinh năm 1960, trú thôn Quân Bắc Đông, xã Tây Tiền Hải) về việc Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú thôn số 2, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), là nhân viên phụ xe khách của Công ty TNHH Xuân Thảo có hành vi chiếm đoạt số tiền 66.290.000 đồng là tiền thu vé hành khách và vận chuyển hàng hóa của chuyến xe khách biển kiểm soát 17B-020xx chạy tuyến Thái Bình – Vũng Tàu (nay là Hưng Yên – TP. Hồ Chí Minh).

Bắt phụ xe khách Nguyễn Tuấn Anh SN 1990- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (bên phải mặc áo đen) - Ảnh: Công an Hưng Yên

Sau khi tiếp nhận tố giác, điều tra viên, Công an xã Tây Tiền Hải đã tiến hành xác minh, làm việc với đối tượng. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 01/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng sự tin tưởng trong quan hệ lao động, công việc để chiếm đoạt tài sản. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định.

Theo Trang Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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