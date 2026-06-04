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Miền Bắc mưa to từ chiều tối nay

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Từ chiều tối nay đến đêm nay (4/6), miền Bắc sẽ có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Trước khi mưa dông, khu vực đồng bằng và trung du nắng nóng 35-37 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng mưa dông vào chiều và tối nay. Miền Trung nắng nóng gay gắt.

Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 23 độ.

Từ chiều tối đến đêm nay, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Dự báo từ ngày 5-7/6, khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Vùng núi thời gian này trời nắng, chiều tối có mưa dông rải rác. Từ khoảng ngày 8/6, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Miền Bắc mưa to từ chiều tối nay- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông trong chiều tối đến đêm nay (4/6).

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trọng tâm là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

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