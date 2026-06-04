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Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ Facebook “Linh Đan”

| | Xã hội

Tin tưởng người quen qua mạng, ông C đã 3 lần chuyển cho “Linh Đan” với tổng số tiền hơn gần 1,6 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tối 3/6/2026 cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dùng tài khoản Facebook giả nữ sinh để kết bạn, tạo dựng niềm tin, hứa hẹn tình cảm rồi vay mượn và chiếm đoạt của một người đàn ông nhẹ dạ cả tin với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng…

Trước đó, ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C (sinh năm 1974, trú xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng thông qua hình thức quen biết tình cảm trên mạng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng tập trung xác minh, truy xét. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An (sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, Hồng Thiên An khai nhận khoảng tháng 8/2018, đối tượng đã mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội. Sau đó sử dụng thông tin giả mạo của một nữ sinh viên, đồng thời đăng tải hình ảnh của một cô gái không rõ lai lịch để tạo vỏ bọc, tìm kiếm người kết bạn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ Facebook “Linh Đan”- Ảnh 1.

Đối tượng Thiên An - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thông qua mạng xã hội Facebook, An kết bạn với ông Đ.M.C và tự giới thiệu là nữ, sinh năm 1997, đang là sinh viên tại Đà Nẵng. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng liên tục cung cấp các thông tin giả, gửi thư tay và xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ để tạo lòng tin. Sau thời gian dài liên lạc, ông C nảy sinh tình cảm và hoàn toàn tin tưởng người đứng sau tài khoản Facebook “Linh Đan”.

Lợi dụng sự tin tưởng đó, từ tháng 8/2018 đến tháng 02/2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn… để vay tiền. Tin tưởng người quen qua mạng, ông C đã 3 lần chuyển cho “Linh Đan” với tổng số tiền hơn gần 1,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồng Thiên An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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