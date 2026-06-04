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Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới đầu tiên

| | Xã hội

Tối 3/6, vùng áp thấp trên khu vực phía đông của Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đây là áp thấp nhiệt đới đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm nay, ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Vào 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20km, sau đó sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tượng ENSO (biến đổi bất thường của nhiệt độ nước biển và khí quyển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương) có khả năng chuyển sang pha El Nino mạnh vào cuối năm nay, Biển Đông sẽ đón số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên nguy cơ xuất hiện cơn bão bất thường, cả về cường độ và hướng đi trong điều kiện bề mặt nhiệt độ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông rất ấm.

Ngoài ra chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến khó lường và thời gian tác động đến đất liền rất sớm.

Trước đó năm 2025, Biển Đông ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) (15 bão, 6 ATNĐ), trở thành năm có số lượng bão/ATNĐ hoạt động nhiều nhất trong lịch sử quan trắc, vượt mốc 20 cơn của năm 2017.

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Theo Nguyễn Hoài

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