Sắp có quà trị giá 1,25 triệu đồng dành cho hàng triệu người: Kiểm tra ngay điều kiện nhận

Câu 1: Theo các quy định hiện hành, phần quà dành cho mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân người có công với cách mạng có tổng giá trị là bao nhiêu?

A. 1,000,000 đồng.

B. 1,250,000 đồng. ✓

C. 1,500,000 đồng.

D. 2,000,000 đồng.

Giải thích:

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP, chế độ tặng quà được áp dụng cụ thể đối với đối tượng người có công với cách mạng và gia đình của họ.

Theo đó, mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình đủ điều kiện thụ hưởng theo danh sách sẽ được nhận một phần quà có tổng giá trị là 1,25 triệu đồng. Cơ cấu phần quà này được quy định rõ ràng bao gồm 1 triệu đồng bằng tiền mặt kết hợp cùng với các hiện vật có trị giá tương đương 250.000 đồng.

Đáp án đúng là: B. 1,250,000 đồng.

Câu 2: Đối với các tập thể như cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công, mức quà tặng được áp dụng theo quy định mới bao gồm những gì?

A. 2 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 250.000 đồng.

B. 3 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 300.000 đồng.

C. 5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 500.000 đồng. ✓

D. 10 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 1.000.000 đồng.

Giải thích:

Chính sách ưu đãi và tặng quà của Đảng và Nhà nước không chỉ áp dụng giới hạn đối với các cá nhân, hộ gia đình mà còn được mở rộng đặc biệt dành cho các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công với cách mạng.

Theo khoản 11 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 55/2023/NĐ-CP), mỗi tập thể thuộc diện thụ hưởng này sẽ nhận được mức quà tặng là 5 triệu đồng tiền mặt, đi kèm hiện vật trị giá 500.000 đồng.

Đáp án đúng là: C. 5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 500.000 đồng.

Mức quà dành cho hộ gia đình và cá nhân người có công vẫn được giữ nguyên ở mức 1 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật trị giá 250.000 đồng. (Ảnh: Góc nhìn pháp lý)

Câu 3: Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi được chia làm những nhóm nào?

A. Chỉ dành riêng cho cá nhân người có công với cách mạng.

B. Người có công với cách mạng và thân nhân của họ. ✓

C. Thân nhân liệt sĩ và các đơn vị làm công tác từ thiện.

D. Người tham gia kháng chiến và toàn bộ gia tộc của họ.

Giải thích:

Để đảm bảo tính toàn diện và nhân văn, Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 đã quy định rõ ràng về phạm vi đối tượng.

Theo quy định pháp luật này, đối tượng thụ hưởng các chính sách ưu đãi từ Nhà nước được phân chia cụ thể thành hai nhóm cốt lõi bao gồm: nhóm những người trực tiếp có công với cách mạng và nhóm các thân nhân của người có công với cách mạng (như cha mẹ đẻ, vợ/chồng, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ).

Đáp án đúng là: B. Người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Câu 4: Trường hợp nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm thân nhân người có công được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật?

A. Cha mẹ đẻ và con đẻ của người có công.

B. Vợ hoặc chồng hợp pháp của người có công.

C. Con nuôi và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

D. Họ hàng xa hoặc bạn bè thân thiết của người có công. ✓

Giải thích:

Pháp luật hiện hành quy định rất chặt chẽ về diện thân nhân để tránh việc trục lợi chính sách và đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng.

Cụ thể, đối với thân nhân của người có công với cách mạng, các đối tượng được trực tiếp hưởng chính sách bao gồm: cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp và người đã có công lao nuôi dưỡng liệt sĩ. Các mối quan hệ ngoài danh mục này như họ hàng xa hay bạn bè đều không thuộc diện thụ hưởng.

Đáp án đúng là: D. Họ hàng xa hoặc bạn bè thân thiết của người có công.

Câu 5: Nguồn kinh phí để thực hiện các chính sách trợ cấp, điều dưỡng và xây dựng công trình ghi công liệt sĩ được bảo đảm từ đâu?

A. Ngân sách trung ương. ✓

B. Quỹ từ thiện của các doanh nghiệp tư nhân.

C. Đóng góp tự nguyện của người dân địa phương.

D. Nguồn thu từ việc bán vé tham quan nghĩa trang.

Giải thích:

Theo quy định tại Điều 45 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngân sách trung ương đóng vai trò chủ đạo và có trách nhiệm bảo đảm toàn bộ kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi.

Nguồn ngân sách này được chi cho việc trả trợ cấp hằng tháng; bảo hiểm y tế; hỗ trợ giáo dục; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cũng như đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và các cơ sở nuôi dưỡng trên cả nước.

Đáp án đúng là: A. Ngân sách trung ương.