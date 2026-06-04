Bắt giữ tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân 47 tuổi

Ngày 4-6, lực lượng Công an xã Đông Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xác nhận trên báo Tiền Phong đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (47 tuổi) để tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 2-6, Công an xã Đông Thạnh đã tiếp nhận đơn trình báo từ một nạn nhân là bà Nguyễn Thị N. (59 tuổi, ngụ tại xã Đông Thạnh). Theo thông tin trình báo, trong lúc bà N. đang đứng bán vé số trước một căn nhà nằm trên đường Bùi Công Trừng (xã Đông Thạnh) thì có một người đàn ông điều khiển xe máy tiếp cận để hỏi mua.

Lợi dụng thời điểm bà N. đưa xấp vé số ra và sự sơ hở do tuổi già sức yếu, đối tượng này đã lập tức giật phăng tài sản rồi tăng ga phóng chạy, chiếm đoạt tổng cộng 130 tờ vé số (trị giá khoảng 1,3 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng khu vực Thới An.

Đối tượng Luân tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Thạnh đã lập tức phối hợp cùng Phòng PC02 tổ chức lực lượng truy xét dấu vết nóng. Đến 11 giờ ngày 3-6, các chiến sĩ chức năng đã phát hiện và tóm gọn Nguyễn Huỳnh Thanh Luân. Được biết, Luân có hộ khẩu thường trú tại đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM nhưng hiện đang thuê trọ sinh sống tại đường 138, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, tại cơ quan điều tra, Luân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của bà N. Cơ quan công an cũng đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 98 tờ vé số cùng chiếc xe máy mang biển kiểm soát 59S3-652.89 là phương tiện được sử dụng để đi gây án.

Qua công tác xác minh lịch sử nhân thân, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Huỳnh Thanh Luân từng có đến 5 lần phải vào tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đối tượng này vừa chấp hành xong án phạt tù và trở lại cộng đồng vào 2 năm trước, hiện đang hành nghề tài xế xe ôm công nghệ.

Quá trình đấu tranh và mở rộng điều tra vụ án, Luân khai nhận thêm với thủ đoạn dàn cảnh mua hàng tương tự, vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 28-5-2026, y đã điều khiển chiếc xe máy biển số 59S3-652.89 di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 55, xã Long Điền, TPHCM.

Tại đây, Luân áp sát một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đang ngồi bán vé số bên lề đường, giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ giật phăng 89 tờ vé số trên tay nạn nhân rồi rồ ga phóng chạy mất hút.

Hiện tại, Công an xã Đông Thạnh và Phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an xã Long Điền để tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.