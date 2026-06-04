Sáng mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/6), ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Từ chiều tối nay đến sáng mai, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Về diễn biến đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, cơ quan khí tượng dự báo còn kéo dài đến hết ngày 7/6; còn tại Trung Bộ kéo dài đến hết ngày 8/6.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/6

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.