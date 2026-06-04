Bắt tạm giam quản lý kiêm thu ngân Đỗ Phú Tâm SN 1999

Ngày 4/6, Tổ điều tra Khu vực 2 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tập trung điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quán Phố Hòa Xuân, địa chỉ đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng)

Trước đó, từ khoảng tháng 2/2023, Đỗ Phú Tâm được chủ quán Phố Hòa Xuân thuê làm quản lý kiêm thu ngân. Trong quá trình làm việc, Tâm được giao trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày, quản lý hoạt động thu - chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền doanh thu phát sinh tại quán.

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở kinh doanh, từ khoảng tháng 2/2025, Đỗ Phú Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đối với các khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, đối tượng không thể can thiệp để chiếm đoạt. Tuy nhiên, đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, sau khi trực tiếp nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng cá nhân, đồng thời không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn doanh thu thực tế phát sinh, khiến chủ quán không phát hiện số tiền bị thất thoát. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán Phố Hòa Xuân với tổng số tiền 881.255.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.