Đốm lửa lạ bốc cháy trên sân bê tông nhà dân vào một số khung giờ: Chính quyền xã lên tiếng

Dư luận mới đây xôn xao trước thông tin đốm lửa lạ xuất hiện trên sân bê tông nhà dân, xảy ra tại gia đình ông Lò Văn Mi (ở bản Ngùa, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Thông tin trên báo VnExpress cho hay, đốm lửa cao khoảng 5cm, khi cháy phát sinh khói trắng và để lại tàn màu vàng. Đốm lửa xuất hiện từ khoảng 12h - 14 giờ ngày 25/5; 13h14 đến 14h50 ngày 26/5; 13h đến 15h ngày 27/5. Những ngày đầu tháng 6, ngọn lửa tiếp tục xuất hiện.

Gia đình phản ánh, vị trí xuất hiện đốm lửa nằm trên phần sân bê tông dày khoảng 40-50cm, được đổ từ tháng 11/2025.

Đốm lửa lạ xuất hiện trên sân bê tông nhà dân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trao đổi trên Tri thức - Znews , ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Châu, tỉnh Sơn La thông tin, sau khi nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng xuất hiện đốm lửa lạ nói trên, ngày 25/5, chính quyền xã đã phối hợp cùng các ban ngành xuống xem xét, kiểm tra.

Theo ông Hưởng, hiện chính quyền địa phương chưa xác định được nguyên nhân, đây là hiện tượng lạ, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Ông Hưởng cho biết, đốm lửa nhỏ cứ đến thời điểm nóng nhất trong ngày lại bốc cháy. Đốm cháy không to, có bốc khói và cứ khoảng 40 phút thì tắt.

Ngày 26/5, UBND xã Yên Châu đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh và hướng dẫn biện pháp xử lý.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác minh hiện tượng trên.

Hiện tại, ở khu vực có đốm cháy, chính quyền đã đề nghị gia đình rào lại, không tới gần để đảm bảo sự an toàn. Dự kiến, cơ quan chuyên môn từ tỉnh sẽ đến để xem xét vào ngày 5/6.