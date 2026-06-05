Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu

Việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế thất lạc và hỗ trợ nhanh chóng khi làm các thủ tục hành chính hoặc di chuyển.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tích hợp hộ chiếu vào ứng dụng VNeID, giúp người dân thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Bước 1: Tại giao diện ứng dụng VNeID bạn nhấn vào mục Ví giấy tờ ở bên dưới. Tiếp tục nhấn vào phần Tích hợp giấy tờ để thực hiện.

Bước 2: Ở giao diện như hình, bạn nhấn vào nút Tạo mới yêu cầu để thực hiện. Người dùng chọn Hộ chiếu ở bên dưới.

Bước 3: Hiển thị giao diện để thêm thông tin hộ chiếu của bạn. Chúng ta điền đầy đủ thông tin được yêu cầu và điền chính xác. Đánh dấu vào ô “Tôi xác nhận các thông tin trên là đúng”.

Điền xong thì nhấn Gửi yêu cầu bên dưới để gửi cho VNeID. Ứng dụng sẽ thông báo hệ thống đã tiếp nhận thông tin hồ sơ của bạn và tiến hành xử lý.

Bước 4: Thông tin của bạn sẽ được Cục quản lý xuất nhập cảnh duyệt thông tin và hồ sơ. Nếu thành công sẽ hiển thị trong Ví giấy tờ để bạn trình giấy tờ khi được yêu cầu, hoặc có nhu cầu xem thông tin hộ chiếu.

Sau khi được tích hợp thành công, người dùng có thể xem trực tiếp hộ chiếu điện tử ngay trên VNeID.