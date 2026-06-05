Lệnh khám xét khẩn cấp, bắt khẩn cấp Bùi Thị Kim Thoa và 2 thanh niên

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 5/6/2026 cho biết, ngày 30/5/2026, Công an phường Vũ Phúc phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; qua đấu tranh mở rộng đã bắt giữ 03 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 30/5/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ dân phố Phúc Thượng, phường Vũ Phúc, Tổ công tác thuộc Công an phường Vũ Phúc bắt quả tang đối tượng Dương Thị Tâm (sinh năm 2005, trú tại thôn Tuân Nghĩa, xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) có hành vi tàng trữ 01 túi nilon trong suốt, bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng.

Tâm khai nhận là ma tuý tổng hợp (Ketamin) Tâm cất giấu để sử dụng cho bản thân. Tổ công tác đã đưa đối tượng Dương Thị Tâm về Công an phường để điều tra, làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, Tâm dương tính với Ketamin; giám định số ma tuý của Tâm là chế phẩm Ketamin có trọng lượng 1,2594g.

Đấu tranh mở rộng, Dương Thị Tâm khai nhận đã mua số ma tuý trên của Nguyễn Trường Giang (sinh năm 2005, trú tại thôn Điền, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên). Ngoài ra trước đây Tâm có mua ma tuý của Vũ Quyết Tiến (sinh năm 2006, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình xác minh, ngày 02/6/2026 Công an phường Vũ Phúc triệu tập Nguyễn Trường Giang, Vũ Quyết Tiến đến để xác minh làm rõ nội dung có liên quan đến Dương Thị Tâm. Quá trình làm việc Giang tự nguyện giao nộp 2,7032g Ketamine, Tiến tự nguyện giao nộp 1,6123g Ketamine, khai nhận đã có lần bán ma tuý cho Dương Thị Tâm.

Các đối tượng tại công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Về nguồn gốc số ma túy Tiến khai nhận đã mua của Bùi Thị Kim Thoa (sinh năm 1999; trú tại thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên). Công an phường tiếp tục triệu tập Bùi Thị Kim Thoa lên làm việc, Thoa khai nhận đã bán số ma túy trên cho Vũ Quyết Tiến.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 02/6/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 03 đối tượng Nguyễn Trường Giang, Vũ Quyết Tiến, Bùi Thị Kim Thoa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là kết quả của việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh, đánh trúng vào các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.