Từ năm 2026, 100% đối tượng này được kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm: Ai thuộc diện áp dụng?

Câu hỏi 1

Theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, những đối tượng nào trên toàn quốc thuộc diện được kiểm tra sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất 1 lần/năm từ năm 2026?

A. Chỉ áp dụng đối với học sinh các bậc học phổ thông công lập.

B. Trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên tại tất cả các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân. ✓

C. Chỉ dành cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách và người khuyết tật.

D. Toàn bộ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 3 đến 24 tuổi tại cộng đồng.

Giải thích: Theo Quyết định số 973/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 1/6/2026, đối tượng thụ hưởng của chương trình được quy định rất toàn diện và mở rộng. Chính sách này áp dụng đồng bộ cho trẻ em mầm non, học sinh và sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc. Quy định này đảm bảo mọi người học, không phân biệt cấp học hay loại hình trường lớp, đều được tiếp cận quyền lợi chăm sóc sức khỏe học đường một cách bình đẳng.

Đáp án đúng là: B. Trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên tại tất cả các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân.

Câu hỏi 2

Quyết định số 973/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 đặt ra mục tiêu gì về việc lưu trữ và quản lý kết quả khám sức khỏe của người học?

A. Lưu trữ bằng hồ sơ giấy truyền thống tại phòng y tế của từng trường.

B. Cấp giấy chứng nhận sức khỏe bản cứng để người học tự bảo quản.

C. Cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử và liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. ✓

D. Chỉ lưu trữ nội bộ trên hệ thống máy tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giải thích: Một trong những điểm nhấn cốt lõi của chương trình trong giai đoạn mới là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý y tế. Toàn bộ dữ liệu thu thập được từ các đợt khám sức khỏe đầu năm học, khám định kỳ hoặc sàng lọc bệnh tật sẽ không còn lưu trữ thủ công. Thay vào đó, thông tin sẽ được cập nhật trực tiếp vào hệ thống Sổ sức khỏe điện tử cá nhân, đồng thời kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giải pháp này giúp xây dựng nền tảng dữ liệu y tế học đường đồng bộ, phục vụ công tác theo dõi sức khỏe suốt đời của người dân.

Đáp án đúng là: C. Cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử và liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ năm 2026, 100% trẻ em, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ được khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Câu hỏi 3

Trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ đặt chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường phổ thông nội trú/bán trú phải có nhân viên y tế chuyên trách?

A. Phấn đấu đạt tỷ lệ 60%.

B. Phấn đấu đạt tỷ lệ 80%.

C. Phấn đấu đạt tỷ lệ 90%.

D. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100%. ✓

Giải thích: Nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học, chương trình đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về nguồn nhân lực y tế trường học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập nói chung, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là đạt 60% có nhân viên y tế chuyên trách. Tuy nhiên, đối với các mô hình đặc thù có tính chất tập trung cao bao gồm trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ thông nội trú, dân tộc nội trú, dân tộc bán trú và cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, Chính phủ yêu cầu bắt buộc phải phấn đấu đạt tỷ lệ tối đa là 100%.

Đáp án đúng là: D. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100%.

Câu hỏi 4

Bên cạnh công tác kiểm tra sức khỏe, những yêu cầu thiết yếu nào về cơ sở vật chất và dinh dưỡng được ban hành bắt buộc đối với 100% các cơ sở giáo dục?

A. Có phòng y tế riêng đủ trang thiết bị thiết yếu, nguồn nước đạt chuẩn và tổ chức bữa ăn học đường an toàn. ✓

B. Xây dựng bể bơi đạt chuẩn và nhà thi đấu thể thao đa năng biệt lập.

C. Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm và máy lọc không khí cho tất cả phòng học.

D. Có nhà ăn phục vụ miễn phí hoàn toàn cho toàn bộ học sinh, sinh viên.

Giải thích: Chăm sóc sức khỏe học đường theo quy định mới là một quá trình toàn diện, kết hợp giữa y tế phòng bệnh và điều kiện sinh hoạt môi trường. Chương trình quy định 100% cơ sở giáo dục phải thiết lập phòng y tế riêng biệt, trang bị đầy đủ cơ số thuốc cùng thiết bị y tế thiết yếu. Đồng thời, nhà trường phải bảo đảm nguồn nước sạch, nước uống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức các bữa ăn học đường đáp ứng nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, công tác theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em cũng phải thực hiện đồng bộ.

Đáp án đúng là: A. Có phòng y tế riêng đủ trang thiết bị thiết yếu, nguồn nước đạt chuẩn và tổ chức bữa ăn học đường an toàn.

Câu hỏi 5

Nhóm nhiệm vụ nào sau đây KHÔNG nằm trong các giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh trường học và chuyển đổi số y tế học đường?

A. Cải thiện hệ thống nước sạch, ánh sáng phòng học và nhà vệ sinh đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật.

B. Số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu về y tế trường học, hệ thống nước sạch và sân chơi bãi tập.

C. Xây dựng công cụ số để hỗ trợ xây dựng thực đơn học đường cân bằng dinh dưỡng.

D. Thu phí định kỳ của người học để đầu tư nâng cấp toàn bộ trang thiết bị của các bệnh viện trung ương. ✓

Giải thích: Để hiện thực hóa các mục tiêu, chương trình xác định rõ các giải pháp trọng tâm bao gồm nâng cấp cơ sở vật chất học đường (nhà vệ sinh, ánh sáng, nước sạch, thiết bị phục vụ bữa ăn và sân bãi thể thao) và đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc số hóa tập trung vào việc quản lý dữ liệu sức khỏe học sinh, xây dựng công cụ số để theo dõi dinh dưỡng và lập thực đơn khoa học. Ngược lại, việc thu phí người học để nâng cấp bệnh viện trung ương là hoàn toàn sai lệch với tôn chỉ huy động nguồn lực xã hội và bảo đảm an sinh của chương trình.

Đáp án đúng là: D. Thu phí định kỳ của người học để đầu tư nâng cấp toàn bộ trang thiết bị của các bệnh viện trung ương.