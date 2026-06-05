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Vây bắt thành công Lương Thị Tâm SN 2000

| | Xã hội

Đối tượng truy nã Lương Thị Tâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Phú Thọ.

Ngày 29/5 vừa qua, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng trốn nã Lương Thị Tâm cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua nắm tình hình và áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thành Vinh phát hiện đối tượng Lương Thị Tâm (sinh năm 2000), trú tại bản Hòm, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Tâm là đối tượng đang bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngay sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an phường Thành Vinh nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành vây bắt thành công Lương Thị Tâm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi di lý Lương Thị Tâm về địa phương, Công an phường Thành Vinh hoàn thiện thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý và thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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