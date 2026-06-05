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Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy SN 2004

| | Xã hội

Sau gần 10 tháng lẩn trốn sau vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương tại Ninh Bình, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy (SN 2004) đã bị Công an bắt giữ khi đang ẩn náu tại Hà Nội.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy, sinh năm 2004, trú tại thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó ngày 27/8/2025, Vũ Quang Huy cùng một nhóm thanh niên tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, có hành vi lạng lách, đánh võng, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, vỏ chai bia... Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại tỉnh Ninh Bình. Dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy SN 2004- Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Quang Huy tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan. Riêng Vũ Quang Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định truy nã đối với Vũ Quang Huy về hành vi phạm tội “Giết người”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội đã phát hiện, khống chế và bắt giữ thành công Vũ Quang Huy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời khẳng định mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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