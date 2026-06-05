Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn SN 1996

Công an xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên gần đay tiếp nhận Đơn trình báo của anh N.Q.T, sinh năm 1989, thường trú tại thôn Trần Phú, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tố cáo Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1996, HKTT tại thôn Tràng Quan, xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh xác định, ngày 23/5/2026 biết tin P.V. T, sinh năm 1997, thường trú tại Thôn Long Bối, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên bị Công an xã Đông Hưng xác minh, điều tra về hành vi mua bán Pod Chill (ma túy núp bóng thuốc lá điện tử) nên đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã liên hệ với anh N.Q.T là bạn của P. V. T để lo "chạy án".

Vì tin tưởng Nguyễn Anh Tuấn có khả năng "chạy án" được cho P. V. T nên anh N.Q.T đã chuyển khoản cho Nguyễn Anh Tuấn số tiền 15.000.000đ. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Anh Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh N.Q.T chuyển thêm tiền để lo "chạy án". Nghi ngờ Nguyễn Anh Tuấn lừa đảo lấy tiền của mình nên anh N.Q.T đến Công an xã Đông Hưng trình báo sự việc.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại Công an xã Đông Hưng. Ảnh: CA Hưng Yên

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Đông Hưng đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng. Tại Công an xã, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh, ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 1, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.