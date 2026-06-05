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Khi nào miền Bắc có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng?

| | Xã hội

Khi nào miền Bắc có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/6), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng.

Từ khoảng ngày 8-9/6, Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng dịu dần.

Từ ngày 9/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Khi nào miền Bắc có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng?- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ó mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

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