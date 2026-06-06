Nữ giáo viên bị chồng đánh ở Quảng Ninh đã tử vong

Ngày 5/6, chia sẻ với Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày 4/6, chị Đ.T.H.Ch. (SN 1990, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) – nạn nhân trong vụ việc bị chồng bạo hành dẫn đến tổn hại 95% sức khỏe – đã tử vong sau quá trình điều trị tại bệnh viện.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Đ.T.H.Ch. là giáo viên công tác tại xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh). Người chồng, đồng thời là đối tượng gây ra vụ việc là Đinh Hữu Quý.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Mẹ đẻ chị Ch. - bà Đ.T.T (SN 1968, thôn Lý Thường Kiệt, xã Quảng Hà) cho biết trên Pháp luật Việt Nam, năm 2012, chị Ch. kết hôn với Đinh Hữu Quý. Quá trình sinh sống chung, 2 vợ chồng Ch. – Quý thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần chị Ch. bị Quý bạo hành, đánh đập, chị Ch. bị Quý đánh gãy tay...

Có những trận đòn bị Quý đánh, chị Ch. sợ quá phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau những lần đánh vợ, Quý lại xin lỗi và hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa, nghĩ đến tình cảnh hai con còn nhỏ nên chị Ch. lại trở về nhà tiếp tục chung sống với Quý.

"Sự việc đau lòng nhất là khoảng 6h15 ngày 1/4, tôi nhận được thông tin Ch. bị tai nạn tại nhà riêng phải đưa đến Bệnh viện đa khoa Móng Cái (cơ sở 2) cấp cứu, nhưng do tình trạng chuyển biến nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Sau đó, Quý cho biết, vợ bị chấn thương là do ngã cầu thang tại nhà", bà Đ.T.T chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin trên báo điện tử Công Lý, ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 31/3/2026. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chị Đ.T.H.Ch. bị hành hung dẫn đến tổn hại 95% sức khỏe. Trước đó, thông tin ban đầu về việc nạn nhân bị ngã cầu thang đã được cơ quan điều tra làm rõ và loại trừ.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Ch. được đưa đi cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế với sự chăm sóc, theo dõi đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ. Trong suốt hơn hai tháng qua, gia đình, người thân và đồng nghiệp luôn hy vọng vào sự hồi phục kỳ diệu của người phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, chị đã không qua khỏi.

Nam An (t/h)