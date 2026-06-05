Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố Trần Chí Hưng SN 1990

Ngày 5/6, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với một nhóm đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Danh tính các bị can bị khởi tố bao gồm: Trần Chí Hưng (sinh năm 1990, ngụ tại xã Diên Điền), Nguyễn Hoàng Bách (sinh năm 1985), Huỳnh Lê Phước Thắng (sinh năm 1999) và Trần Khắc Hoàng (sinh năm 1977, cùng trú tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Đòn tấn công đồng loạt của 9 tổ công tác đặc nhiệm

Trước đó, vào ngày 26/5, một chiến dịch quy mô lớn đã được kích hoạt. Lực lượng phối hợp gồm 9 tổ công tác chuyên trách thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra đột kích vào hàng loạt địa điểm có dấu hiệu nghi vấn tại các khu vực thuộc phường Nha Trang, Nam Nha Trang cùng các xã Diên Khánh, Diên Điền và Thuận Bắc.

Sau đợt truy quét bất ngờ này, bên cạnh việc niêm phong và tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa 11 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, xét hỏi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá dựa trên nền tảng mạng Internet.

Thủ đoạn của đường dây

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin kết quả điều tra bước đầu làm rõ, đường dây tội phạm này do đối tượng Trần Chí Hưng trực tiếp cầm đầu và điều hành. Từ thời điểm tháng 11/2025, Hưng đã chủ động sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật Telegram để liên lạc, kết nối với một đầu nậu khác nhằm lấy các tài khoản cá cược bóng đá trực tuyến.

Trần Chí Hưng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Ngay sau khi có được "nguồn hàng", Hưng bắt đầu xây dựng và mở rộng mạng lưới sát phạt của mình bằng thủ đoạn phân tách, tạo lập nên hàng loạt tài khoản quản lý cấp 1 và cấp 2. Sau đó, y phân phối, giao quyền quản trị lại cho các đồng phạm thân tín để nhóm này trực tiếp điều hành, lôi kéo các con bạc tham gia đặt cược.

Theo quy ước ngầm và thỏa thuận nội bộ của các đối tượng trong đường dây, dòng tiền hoa hồng sẽ được tổng hợp, tính toán dựa trên tổng doanh thu điểm cược quy đổi ra tiền mặt và tiến hành phân chia định kỳ vào ngày thứ Hai hàng tuần.

Theo báo Tiền Phong, tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của ông trùm Trần Chí Hưng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số tiền mặt trị giá hơn 62 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại di động thông minh cùng nhiều sổ sách, tài liệu và phương tiện kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hành vi đánh bạc.

Hiện tại, cùng với việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt bằng lệnh bắt tạm giam đối với các bị can cốt cán, Cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng để đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, bóc tách toàn bộ vai trò và hành vi của những đối tượng chân rết khác trong đường dây để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.