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Ai từng đưa tiền cho Lê Bích Hạnh SN 1993, khẩn trương liên hệ công an theo SĐT 0908.191.983

| | Xã hội

Công an Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Bích Hạnh thực hiện và kêu gọi những người từng đưa tiền cho đối tượng để đầu tư, mua ô tô hoặc nhà đất liên hệ cơ quan điều tra để phục vụ công tác giải quyết vụ án.

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Ai từng đưa tiền cho Lê Bích Hạnh SN 1993, khẩn trương liên hệ công an theo SĐT 0908.191.983- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Bích Hạnh (SN 1993; Nơi thường trú: Tổ dân phố Viên 4, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội)

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Bích Hạnh (SN 1993; Nơi thường trú: Tổ dân phố Viên 4, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) không có việc làm ổn định nhưng giới thiệu mình là giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, có người thân công tác tại nhiều cơ quan Nhà nước.

Do tin tưởng, nhiều bị hại đã đưa tiền cho Hạnh để góp đầu tư kinh doanh hoặc mua xe ô tô, mua nhà đất theo thông tin đối tượng đưa ra. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Hạnh đã sử dụng tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của Lê Bích Hạnh thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT Điều tra viên thụ lý - 0908191983) để giải quyết vụ án theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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