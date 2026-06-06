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Bắt tạm giam nhân viên thu ngân Đỗ Phú Tâm SN 1999

| | Xã hội

Đỗ Phú Tâm bị cáo buộc nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán với tổng số tiền hơn 881 triệu đồng.

Ngày 4/6, Tổ điều tra Khu vực 2 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (sinh năm 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” .

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 02/2023, Đỗ Phú Tâm được thuê làm quản lý kiêm thu ngân tại quán ăn trên đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình làm việc, Tâm được giao trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách hàng, ghi chép doanh thu hằng ngày, quản lý hoạt động thu - chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền phát sinh tại cơ sở kinh doanh.

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán, từ khoảng tháng 02/2025, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo đó, đối với các khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, đối tượng không thể can thiệp để chiếm đoạt. Tuy nhiên, đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, sau khi trực tiếp nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng cá nhân, đồng thời không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế phát sinh, khiến chủ cơ sở kinh doanh không phát hiện số tiền bị thất thoát.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán với tổng số tiền hơn 881 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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