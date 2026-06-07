Thi hành lệnh bắt tạm giam Phó Bí thư xã Nguyễn Thái Đăng

Hôm nay (7/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông tin trên báo Người lao động rằng đã chính thức khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Chí Công cùng 3 thuộc cấp cũ. Các đối tượng bị điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến chuỗi sai phạm xảy ra trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.

Trước khi tiến hành bắt giữ các bị can, vào ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các sai phạm nói trên.

Danh sách 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

Theo VOV News, căn cứ vào các tài liệu và kết quả điều tra, xác minh ban đầu, trong ngày 7/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt công bố các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng từng có thời gian công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, bao gồm:

Ông Võ Chí Công (sinh năm 1979): Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thái Đăng: Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện giữ chức Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú, Thành phố Cần Thơ.

Ông Hồ Chí Thành: Nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện đang công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Ông Võ Thành Luân: Nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là công chức thuộc Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.

Các bị can tại cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Báo NLĐ

Chiêu trò lập hồ sơ khống, gây thiệt hại ngân sách khoảng 3,8 tỷ đồng

Báo Tiền Phong dẫn thông tin kết quả điều tra bước đầu làm rõ thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng này. Trong khung thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, lợi dụng việc được giao thẩm quyền thực thi các chế độ, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ đang công tác cũng như lực lượng cán bộ đã nghỉ hưu (áp dụng theo Quy định 113-QĐ/TU ngày 06/01/2021), các bị can đã cấu kết để thực hiện các khoản chi trái quy định của pháp luật.

Để hợp thức hóa dòng tiền đã sử dụng sai mục đích, nhóm đối tượng này đã tiến hành thiết lập hàng loạt hồ sơ, chứng từ khống nhằm quyết toán sổ sách. Hành vi trục lợi này đã trực tiếp gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng cho nguồn ngân sách nhà nước, với tổng số tiền ước tính rơi vào khoảng 3,8 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ đang tiếp tục tập trung lực lượng để đấu tranh mở rộng vụ án, bóc tách và làm rõ vai trò, mức độ sai phạm của từng bị can nhằm xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật.