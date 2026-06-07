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Chính thức: Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ lễ 5 ngày

| | Xã hội

Do thực hiện hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay sẽ kéo dài 05 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 02/9.

Theo Bộ Nội vụ, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày là 01/9 và 02/9. Tuy nhiên, do thực hiện hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ này sẽ kéo dài 05 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 02/9.

Lịch nghỉ trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích bố trí lịch nghỉ theo phương án này.

Chính thức: Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ lễ 5 ngày- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp bộ phận trực, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, nhất là các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ. Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì sẽ căn cứ kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm:

Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

Tết Âm lịch 5 ngày;

Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Từ năm 2026, người lao động có thêm ngày nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Như vậy, từ năm 2026, người lao động có 12 ngày lễ, Tết được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương

Theo Phạm Trang

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