Vụ nhiều người có hành động kỳ quái bên chiếc quan tài: Công an làm việc với chủ trại hòm

Liên quan đến vụ nhóm người có hành vi kỳ quái bên chiếc quan tài ở TP Cần Thơ, ngày 7-6, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, lực lượng chức năng tại phường Sóc Trăng đã triệu tập những người liên quan lên làm việc.

Người sống nằm bên trong chiếc quan tài và những người xung quanh nhảy múa theo tiếng nhạc. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4-6, tại cơ sở kinh doanh "trại hòm N.T" do ông N.H.N (SN 1984; ngụ phường Sóc Trăng) làm chủ, đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông N.

Trong buổi tiệc, những người liên quan thực hiện hành động kỳ lạ là nhảy vào quan tài ôm nhau rồi nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Đỉnh điểm của vụ việc là nhóm người khiêng chiếc quan tài ra đường để diễu phố, rất đông người đi đường tập trung quay clip đăng mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã triệu tập chủ trại hòm lên làm việc. Người này trình bày vào tối ngày 4-6, tại nơi ở của N. tổ chức tiệc sinh nhật 43 tuổi cho ông. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ bế quan, sau đó thì một số người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút thì kết thúc. N. đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản của nhóm người trên.

Như đã thông tin, nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong clip, nhiều người gọi đây là "đám giỗ năm thứ 3".

Đoạn clip quay vào buổi tối, ghi lại cảnh một nhóm người nhảy múa xung quanh chiếc quan tài đang mở nắp, có 2 người sống (một nam, một nữ) nằm bên trong cùng múa lắc theo tiếng nhạc.

Không những vậy, một nhóm đã khiêng chiếc quan tài nói trên diễu hành trên phố. Trong quá trình di chuyển, người ngồi bên trong quan tài còn bật dậy để cùng nhảy múa với đám đông.

Sự việc thu hút rất nhiều người dân đứng xem, dùng điện thoại để quay lại, phát trực tiếp lên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Rất nhiều người bình luận cho rằng hành động của nhóm người này rất phản cảm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.