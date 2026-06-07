Thay đổi mới nhất liên quan đến BHXH mà người dân đặc biệt chú ý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Quyết định này kéo theo sự thay đổi lớn về mức trần đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định, bắt đầu từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở (bao gồm mức đóng và hưởng BHXH, BHYT).

Từ ngày 1/7/2026, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc mức thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng; mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng. (Ảnh minh hoạ)

Theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Với việc mức lương cơ sở mới được nâng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, mức trần đóng BHXH bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng từ 46,8 triệu đồng/tháng lên mức mới là 50,6 triệu đồng/tháng. Việc tăng mức trần này đồng nghĩa với việc mức hưởng các chế độ bảo hiểm (như hưu trí, ốm đau, thai sản...) sau này của người lao động đóng ở mức cao cũng sẽ được tăng lên tương ứng.

Một điểm mới đáng chú ý khác tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP là quy định về chế độ tiền thưởng. Cụ thể, bên cạnh quỹ khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị sẽ được hình thành quỹ tiền thưởng hằng năm bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) của các đối tượng trong danh sách trả lương.

Quỹ tiền thưởng này sẽ được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý, 6 tháng và cả năm của từng cá nhân. Mức thưởng cụ thể sẽ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định theo quy chế nội bộ công khai, không nhất thiết phải gắn với hệ số lương của từng người.

Nghị định này được ký ban hành tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ trước đó sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định mới này có hiệu lực. Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này.