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Thi hành khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp quản lý công trường Nguyễn Trung Điệp

| | Xã hội

Nguyễn Trung Điệp bị cảnh sát bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy cho một công nhân tại công trường.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác kiểm tra tại khu vực một công trường trên địa bàn phường Hà Nam, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Công Điệp, sinh năm 1999, trú tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ, là công nhân đang làm việc tại công trường, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định đối tượng dương tính với heroin.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mua ma túy của Nguyễn Trung Điệp, sinh năm 2001, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, là người quản lý một nhóm công nhân cùng làm việc tại công trường.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Trung Điệp đang bán trái phép chất ma túy cho một công nhân tại công trường.

Thi hành khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp quản lý công trường Nguyễn Trung Điệp- Ảnh 1.

Điều tra mở rộng, phát hiện tại chỗ ở của Nguyễn Trung Điệp ở Tổ dân phố Phú Ngòi, phường Hà Nam có 6 công nhân dương tính với heroin. Các đối tượng đều là lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại công trường.

Thi hành khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Điệp, lực lượng Công an thu giữ 67 gói heroin có tổng khối lượng 5,243 gam cùng nhiều vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Thành, sinh năm 1997, trú tại xóm Trò, xã Kim Lập, tỉnh Hòa Bình và Lê Văn Việt, sinh năm 1979, trú tại thôn Hanh Cát, xã Yên Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá có khối lượng 0,882 gam cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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