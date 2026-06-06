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Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng giày dép Trần Thị Huệ SN 1993

| | Xã hội

Ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ hộ kinh doanh về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an địa phương đồng loạt thi hành quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các cửa hàng giày dép Bin Heo và AT Shoes.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm tại 2 hộ kinh doanh này: Tại cửa hàng AT Shoes (số 14 Hùng Vương, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) do Bùi Văn An (SN 1990) làm chủ: Phát hiện 618 sản phẩm quần áo, giày dép không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của các nhãn hiệu lớn như ADIDAS, HERMES, NIKE, BURBERRY, GUCCI. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 76 sản phẩm giày dép không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng giày dép Trần Thị Huệ SN 1993- Ảnh 1.

Tại cửa hàng Bin Heo (gồm cơ sở 1 tại 68 Hàm Nghi và cơ sở 2 tại 12 Đào Duy Từ, thuộc phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) do Trần Thị Huệ (SN 1993) làm chủ: Phát hiện 1.199 sản phẩm dép các loại không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu được bảo hộ như CROCS, CHANEL, HERMES.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng giày dép Trần Thị Huệ SN 1993- Ảnh 2.

Kết quả xác minh từ các đơn vị đại diện bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam khẳng định: Toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ tại hai cơ sở trên đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ.

Cả hai hộ kinh doanh của Bùi Văn An và Trần Thị Huệ đều không có bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào (không được ủy quyền, nhượng quyền, hoặc cho phép phân phối) từ các chủ sở hữu thương hiệu này.

Đồng thời, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành kết luận trưng cầu giám định, xác định toàn bộ các dấu hiệu, logo gắn trên hàng hóa bày bán tại hai cửa hàng nêu trên đều là hàng giả mạo đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng giày dép Trần Thị Huệ SN 1993- Ảnh 3.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn An và Trần Thị Huệ về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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