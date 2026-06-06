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Công an Hà Nội tìm bị hại của giáo viên giả Lê Bích Hạnh SN 1993

| | Xã hội

Do tin tưởng, nhiều bị hại đã đưa tiền cho Hạnh để góp đầu tư kinh doanh hoặc mua xe ô tô, mua nhà đất theo thông tin đối tượng đưa ra và bị chiếm đoạt.

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Bích Hạnh (SN 1993; Nơi thường trú: Tổ dân phố Viên 4, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) không có việc làm ổn định nhưng giới thiệu mình là giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, có người thân công tác tại nhiều cơ quan Nhà nước.

Do tin tưởng, nhiều bị hại đã đưa tiền cho Hạnh để góp đầu tư kinh doanh hoặc mua xe ô tô, mua nhà đất theo thông tin đối tượng đưa ra.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Hạnh đã sử dụng tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của Lê Bích Hạnh thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT Điều tra viên thụ lý - 0908191983) để giải quyết vụ án theo quy định.

Theo Duy Anh

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