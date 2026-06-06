Mẹ nữ giáo viên bị chồng đánh tử vong: "Quý đánh con gái tôi xong lại coi như không có chuyện gì xảy ra"

Vào ngày 4/6, chị Đ.T.H.Ch. (SN 1990, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) - nạn nhân trong vụ việc bị chồng bạo hành dẫn đến tổn hại 95% sức khỏe, đã tử vong sau quá trình điều trị tại bệnh viện. Thông tin này khiến dư luận vô cùng xót xa, phẫn nộ.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Đ.T.H.Ch. là giáo viên công tác tại xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh). Người chồng, đồng thời là đối tượng gây ra vụ việc là Đinh Hữu Quý. Đinh Hữu Quý là công chức làm việc tại Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Đường Hoa.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, ngày 31/3, Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà), đã có hành vi sử dụng tay chân đánh gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.H.Ch. Hậu quả được xác định, chị Ch., bị tổn hại 95% sức khỏe.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến đầu tháng 4/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Quý về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Đ.T.T (SN 1968, mẹ chị C., trú xã Quảng Hà) đã có những chia sẻ cụ thể trên VietNamNet. Theo lời kể của bà T., khoảng 6h20 ngày 1/4, bố đẻ của Đinh Hữu Quý gọi điện cho chồng bà để thông báo chị C. bị ngã cầu thang và đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hải Hà.

Sau đó, chị C. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Khi gia đình có mặt tại bệnh viện, bà T. nhận thấy Quý tỏ ra khá bình thản, không biểu hiện sự lo lắng. Điều này khiến bà vô cùng bức xúc.

Sau 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và hơn 1 tháng điều trị tại Trung tâm y tế Hải Hà, chị C đã tử vong vào khoảng 8h ngày 4/6.

Cũng theo chia sẻ của bà T. trên VietNamNet, con gái bà và Đinh Hữu Quý kết hôn vào năm 2011 và có hai con chung (1 trai, 1 gái). Trong thời gian chung sống, chị C. nhiều lần cho gia đình biết mình thường xuyên bị chồng hành hung sau những mâu thuẫn trong cuộc sống. Không thể tiếp tục chịu đựng, chị đã nhiều lần bỏ về nhà mẹ đẻ.

"Quý đánh con gái tôi xong lại coi như không có chuyện gì xảy ra, có lần đánh gãy tay phải đi cấp cứu tại bệnh viện" , bà T. bức xúc nói trên VietNamNet.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.