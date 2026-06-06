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Một giám đốc ở Thanh Hóa bị khởi tố

| | Xã hội

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố một giám đốc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có giả mạo món "Nem chua rán Hà Nội"

Ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (SN 1975; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Bán hàng giả gắn mác "Nem chua rán Hà Nội", 1 giám đốc ở Thanh Hóa bị khởi tố - Ảnh 1.

Một giám đốc ở Thanh Hóa bị khởi tố vì buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly có địa chỉ tại 26B, đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1 tấn hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: hành phi, bò khô, ruốc…

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số mặt hàng, trên bao bì có ghi "Nem chua rán Hà Nội" do Công ty TNHH sản xuất và thương mại thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng (Hà Nội) sản xuất.

Bán hàng giả gắn mác "Nem chua rán Hà Nội", 1 giám đốc ở Thanh Hóa bị khởi tố - Ảnh 2.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được lực lượng chức năng ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ

Tuy nhiên, công an xác định Công ty TNHH sản xuất và thương mại thực phẩm sạch An Việt không sản xuất sản phẩm "Nem chua rán Hà Nội", nhưng vì hám lợi nên Nguyễn Sĩ Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên "Nem chua rán Hà Nội" sản xuất tại Công ty An Việt, sau đó đóng gói, nhập ngày sản xuất, hạn sử dụng để bán ra thị trường.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10-2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục ngàn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường cho người tiêu dùng.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

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