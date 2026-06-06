Thời tiết miền Bắc sắp có nhiều thay đổi thất thường

Bắc Bộ sắp đón mưa lớn diện rộng sau đợt nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 5/6 đến ngày 7/6, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng duy trì nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, trong khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông cục bộ.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, đêm 5 và ngày 6/6, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng vùng núi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, khu vực trung du và đồng bằng xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 6 đến ngày 7/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày nắng nóng duy trì trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, một số nơi có thể ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác kèm dông.

Các khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rất to từ ngày 8/6

Trong giai đoạn từ đêm 7/6 đến ngày 15/6, thời tiết nhiều khu vực có sự thay đổi đáng chú ý.

Tại Bắc Bộ, từ khoảng ngày 8 đến 9/6, khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc Trung Bộ ngày 8/6 vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, sau đó cường độ nắng nóng giảm dần. Từ chiều tối 8 đến 10/6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 12 đến 13/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ trở lại.

Tại Trung Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài trong các ngày 8 và 9/6. Từ khoảng ngày 10/6, tình trạng nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào rải rác và dông vào chiều tối, tối.

Các khu vực khác phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông trên phạm vi cả nước. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ và thời tiết cực đoan.