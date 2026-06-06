Từ nay đến hết năm 2026: Quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước cho người sinh vào 3 năm sau

Dựa trên những quy định mới nhất liên quan đến thời hạn sử dụng và mốc tuổi cấp đổi, công dân bắt buộc phải làm lại thẻ căn cước khi chạm các cột mốc 14, 25, 40 và 60 tuổi. Tuy nhiên, điểm linh hoạt đáng chú ý là nếu người dân thực hiện việc cấp đổi trong vòng hai năm trước các mốc tuổi này, chiếc thẻ mới sẽ tự động có giá trị sử dụng cho đến tận kỳ đổi tiếp theo. Đặc biệt nhất là ở cột mốc 60 tuổi, những công dân từ đủ 58 tuổi trở lên khi đi làm thẻ căn cước sẽ lập tức được cấp một chiếc thẻ có giá trị sử dụng lâu dài mà không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ thời hạn nào.

Áp dụng quy định này vào thời điểm hiện tại, nhóm công dân sinh vào các năm 1966, 1967 và 1968 sẽ là những người trực tiếp được hưởng lợi lớn nhất từ nay đến hết ngày 31/12/2026. Thay vì phải liệt kê chi tiết từng độ tuổi, có thể hiểu đơn giản rằng những người bước sang tuổi 58, 59 và 60 trong năm nay chỉ cần đến cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp đổi một lần duy nhất. Chiếc thẻ căn cước mới sẽ đồng hành cùng họ suốt quãng thời gian về sau mà không cần bận tâm đến việc gia hạn, trừ những tình huống bất khả kháng như đánh mất thẻ, hư hỏng nặng hoặc có sự thay đổi lớn về thông tin cá nhân theo quy định.

Để quá trình cấp đổi diễn ra nhanh chóng và ít tốn sức nhất, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi trong gia đình, các bước thủ tục hiện đã được tích hợp và số hóa một cách mạnh mẽ. Về cơ bản, nếu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được cập nhật đầy đủ và chính xác, người dân chỉ cần cầm theo chiếc thẻ căn cước cũ để thực hiện thủ tục mà không cần quá nhiều giấy tờ phức tạp.

Sự tiện lợi còn được nâng lên một tầm cao mới khi người dân có thể thực hiện mọi thao tác đăng ký cấp mới, cấp đổi thẻ ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập, kiểm tra thông tin, sau đó chủ động đặt lịch hẹn bằng cách chọn địa điểm và khung giờ làm thủ tục phù hợp nhất với bản thân. Việc đặt lịch trước trên nền tảng số không chỉ giúp cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ trơn tru hơn mà còn giải quyết dứt điểm tình trạng xếp hàng mệt mỏi. Ngay cả những trường hợp báo mất thẻ, thẻ hỏng hoặc cần cập nhật địa giới hành chính cũng hoàn toàn có thể tự thao tác trực tuyến trên VNeID để hồ sơ được luân chuyển và xử lý tự động.