Truy soát loạt giao dịch qua tài khoản ngân hàng từ năm 2024 đến 2026: 11 người ở Hưng Yên bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, sau quá trình điều tra, đấu tranh với hoạt động đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, thông qua công tác trinh sát mạng, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2024 đến năm 2026, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động cá nhân, số điện thoại và tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc trên các website như EE88, XOSO66, S666.

Các đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã tham gia và tổ chức cho nhiều người đánh bạc dưới hình thức trực tuyến thông qua các trò chơi mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, nổ hũ, baccarat... Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên hệ thống, sau đó nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các tài khoản trung gian do các đối tượng cung cấp. Số tiền này sẽ được quy đổi thành điểm hoặc tiền ảo trong hệ thống để đặt cược.

Cơ quan chức năng nhận định, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội, các hoạt động đánh bạc trực tuyến ngày càng xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, núp bóng các trò chơi giải trí để thu hút người tham gia. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay, quảng bá hoặc chia sẻ các trang web, ứng dụng cờ bạc dưới mọi hình thức. Đồng thời, cần cảnh giác với các đường link lạ trên mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu cho các website không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, các gia đình cần tăng cường quản lý việc sử dụng internet của trẻ vị thành niên, cài đặt các phần mềm chặn nội dung cờ bạc, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của các thành viên. Cơ quan công an nhấn mạnh không có chuyện "làm giàu dễ dàng" từ các trò chơi cờ bạc trên mạng, bởi đây là hoạt động vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo.

Khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.