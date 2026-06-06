Ra quyết định khởi tố doanh nhân Trần Thị Thanh Nguyên SN 2002

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 2002, cư trú khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra hoạt động công ty TNHH Phú Quốc Factory có địa chỉ tại khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc do Nguyên làm Giám đốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 1,69 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Trần Thị Thanh Nguyên có hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.