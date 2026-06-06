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Tin mới vụ tài xế xe đầu kéo ở Gia Lai bất ngờ bị người đàn ông nước ngoài tấn công

| | Xã hội

Cho rằng tài xế xe đầu kéo có tình huống lái xe nguy hiểm, ép xe mình nên ông David P.B (quốc tịch New Zealand, hiện cư trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bức xúc. Người này đã dùng một thanh kim loại tiến lại cửa ghế lái và có hành vi tấn công tài xế.

Sự việc được camera hành trình ghi lại.

Ngày 6/6, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, đã có thông tin xác minh ban đầu vụ việc một người nước ngoài có hành vi chặn đầu xe đầu kéo, đập phá phương tiện và tấn công tài xế trên đường Đống Đa.

Theo xác minh, khoảng 8h45 ngày 5/6, anh Nguyễn Văn B. (SN 1987, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Đống Đa, hướng vào khu vực bãi du thuyền Quy Nhơn. Cùng thời điểm, ông David P.B (SN 1966, quốc tịch New Zealand, hiện cư trú tại phường Quy Nhơn Nam) điều khiển xe máy di chuyển cùng chiều.

Khi xe đầu kéo dừng lại, ông David P.B cho rằng tài xế xe đầu kéo có tình huống lái xe nguy hiểm, ép xe mình nên bức xúc. Người này đã dùng một thanh kim loại tiến lại cửa ghế lái và có hành vi đe dọa tài xế, đập phá phần kính phía trước xe đầu kéo.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, 2 bên nhận thấy không có thương tích, thiệt hại không lớn và xuất phát từ hiểu lầm khi tham gia giao thông nên đã tự nguyện hòa giải. Hiện Công an phường Quy Nhơn đã lập hồ sơ vụ việc và tiếp tục xử lý theo quy định.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 5/6, xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn B. điều khiển bất ngờ bị một người nước ngoài đi xe máy chặn đầu . Người này sau đó cầm thanh kim loại tiếp cận cabin, có hành vi tấn công tài xế và đập phá kính xe. Tài xế kịp thời lùi về phía sau để tránh các đòn tấn công.

Anh Nguyễn Văn B. khẳng định giữa 2 bên không có quen biết và trước đó không xảy ra va chạm giao thông.

Theo Trương Định

Tiền Phong

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