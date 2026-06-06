Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa rất lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh cuối mùa đang tràn xuống nước ta.

Dự báo từ chiều tối 8/6, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng ra miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/6 đến hết ngày 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, phía tây Phú Thọ mưa có thể lên tới 60-120mm, có nơi mưa to trên 250mm.

Miền Bắc có thể đón mưa rất lớn do không khí lạnh cuối mùa. Ảnh minh hoạ: Duy Phạm.

Trước khi đón mưa dông, ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 8/6, nắng nóng chỉ còn tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Nhờ mưa dông, từ ngày 9/6 nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong hai ngày 7-8/6 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Từ 9/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ dịu dần.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mưa dông ở miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An xảy ra ngay sau một đợt nắng nóng. Vì vậy nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.

Ngoài ra, mưa cường độ lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cập nhật tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.