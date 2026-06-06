Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định truy tìm Tống Thị Thu Nguyệt SN 1974

| | Xã hội

Đây là người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của một gia đình rồi bỏ trốn.

Chiều qua (5/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1974, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin này được đăng tải trên báo An Giang.

Ra quyết định truy tìm Tống Thị Thu Nguyệt SN 1974- Ảnh 1.

Trước đó, theo thông tin trên tờ Znews, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận được đơn tố giác của người dân về việc Tống Thị Thu Nguyệt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xác minh nội dung tin tố giác xác định: Ngày 21/1, Nguyệt hỏi vay vợ chồng ông K. (trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) số tiền 1,8 tỷ đồng nhằm mục đích đáo hạn khoản vay tại ngân hàng. Nguyệt hứa hẹn sẽ trả lại cho vợ chồng ông K. vào hôm sau.

Đến ngày 22/1, Nguyệt nhận được số tiền giải ngân từ ngân hàng rồi bỏ trốn.

Để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Nguyệt thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (qua Văn phòng Cơ quan CSĐT, địa chỉ: Số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939.735.678, thông tin này được đăng tải trên tờ Công an nhân dân.

Ra quyết định truy tìm Tống Thị Thu Nguyệt SN 1974- Ảnh 2.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ giáo viên bị chồng đánh ở Quảng Ninh đã tử vong

Nữ giáo viên bị chồng đánh ở Quảng Ninh đã tử vong Nổi bật

Dấu hiệu nhận biết tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa

Dấu hiệu nhận biết tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa Nổi bật

Nữ giáo viên tử vong sau hơn 2 tháng điều trị vì bị chồng bạo hành

Nữ giáo viên tử vong sau hơn 2 tháng điều trị vì bị chồng bạo hành

17:21 , 06/06/2026
Tăng mức hỗ trợ phục vụ đối với bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy lên 2,7 triệu đồng

Tăng mức hỗ trợ phục vụ đối với bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy lên 2,7 triệu đồng

17:05 , 06/06/2026
Công an Hà Nội thử nghiệm thiết bị mới để phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác trái phép

Công an Hà Nội thử nghiệm thiết bị mới để phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác trái phép

16:20 , 06/06/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới

15:53 , 06/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên