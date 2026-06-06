Ra quyết định truy tìm Tống Thị Thu Nguyệt SN 1974

Chiều qua (5/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1974, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin này được đăng tải trên báo An Giang.

Trước đó, theo thông tin trên tờ Znews, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận được đơn tố giác của người dân về việc Tống Thị Thu Nguyệt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xác minh nội dung tin tố giác xác định: Ngày 21/1, Nguyệt hỏi vay vợ chồng ông K. (trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) số tiền 1,8 tỷ đồng nhằm mục đích đáo hạn khoản vay tại ngân hàng. Nguyệt hứa hẹn sẽ trả lại cho vợ chồng ông K. vào hôm sau.

Đến ngày 22/1, Nguyệt nhận được số tiền giải ngân từ ngân hàng rồi bỏ trốn.

Để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Nguyệt thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (qua Văn phòng Cơ quan CSĐT, địa chỉ: Số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939.735.678, thông tin này được đăng tải trên tờ Công an nhân dân.