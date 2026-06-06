Công an Hà Nội thử nghiệm thiết bị mới để phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác trái phép

Câu hỏi 1/3: Công an TP Hà Nội bắt đầu thử nghiệm UAV tuần tra, giám sát từ ngày nào?

A. Từ ngày 1/5/2026

B. Từ ngày 15/6/2026

C. Từ ngày 1/6/2026

D. Từ ngày 1/7/2026

Đáp án đúng là: C. Từ ngày 1/6/2026

Giải thích:

Theo thông báo chính thức của Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/6/2026, đơn vị bắt đầu triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tại hai phường trọng điểm là Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Đây là bước đi cụ thể nhằm ứng dụng công nghệ cao trong công tác đảm bảo trật tự đô thị và an ninh. UAV sẽ ghi nhận hình ảnh vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác thải trái phép và truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy để xử lý kịp thời. Đợt thử nghiệm dự kiến kéo dài đến hết ngày 30/8/2026.

Câu hỏi 2/3: Độ cao bay ổn định của các UAV đang được Công an Hà Nội thử nghiệm là bao nhiêu?

A. 30 mét

B. 50 mét

C. 80 mét

D. 100 mét

Đáp án đúng là: B. 50 mét

Giải thích:

Các UAV được duy trì bay ở độ cao ổn định 50 mét với hành lang bay 20 mét. Ở độ cao này, camera độ phân giải cao kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể quan sát rõ ràng tình hình thực địa, phân biệt được các loại vi phạm như xe dừng sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hay đổ rác thải. Hình ảnh và dữ liệu được truyền thời gian thực qua hạ tầng 4G/5G về Trung tâm Chỉ huy, giúp lực lượng công an xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Câu hỏi 3/3: Ưu điểm nổi bật nhất của đợt thử nghiệm UAV lần này là gì?

A. Sử dụng hoàn toàn UAV do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất

B. Bay được ở độ cao trên 100 mét

C. Không cần truyền dữ liệu thời gian thực

D. Chỉ hoạt động ban ngày

Đáp án đúng là: A. Sử dụng hoàn toàn UAV do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất

Giải thích:

Điểm đột phá lớn của đợt thử nghiệm là Công an TP Hà Nội ưu tiên sử dụng UAV nội địa do CTCP MiSmart và CTCP Robot Gtel nghiên cứu, chế tạo. Điều này giúp lực lượng chủ động tùy biến tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài. Các UAV được trang bị camera cao cấp, cảm biến quang học, định vị và AI, có khả năng ghi nhận hình ảnh từ nhiều góc độ và truyền dữ liệu thời gian thực, góp phần xây dựng đô thị thông minh tại Thủ đô.