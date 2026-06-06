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Đột kích cơ sở massage ở Tây Ninh, lộ nguồn thu 600 triệu đồng/tháng

| | Xã hội

Công an Tây Ninh bắt quả tang cơ sở massage tổ chức mua bán dâm, tạm giữ 3 người; nguồn lợi bất chính lên tới 600 triệu đồng/tháng.

Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nam (42 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh), Trần Quốc Huy (27 tuổi) và Thái Minh Nhựt (28 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage để chứa mại dâm.

Đột kích cơ sở massage Tây Ninh: Bắt giữ 3 người , thu lợi 600 triệu đồng / tháng - Ảnh 1.

Cơ sở massage ở Tây Ninh tổ chức bán dâm cho khách, 3 người bị tạm giữ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ massage N.H. trên địa bàn phường Gia Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tại 3 phòng massage đang diễn ra hoạt động mua bán dâm giữa các nữ nhân viên và khách đến sử dụng dịch vụ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Nam cùng vợ là Trần Thị Kim Tho (36 tuổi) được chủ cơ sở thuê trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh.

Để tăng doanh thu, Nam và Tho đã tổ chức cho các nữ nhân viên bán dâm cho khách ngay tại cơ sở massage. Ngoài vé massage thông thường có giá 300.000 đồng, khách có nhu cầu mua dâm sẽ được giới thiệu mua loại vé "Nu" với giá 500.000 đồng.

Sau khi mua vé "Nu", khách được bố trí quan hệ tình dục với nữ nhân viên ngay tại phòng massage.

Theo điều tra, Nam và Tho thuê Huy cùng Nhựt làm nhiệm vụ lễ tân, đón tiếp khách, bán vé, tư vấn khách sử dụng dịch vụ mua dâm, đồng thời quản lý và sắp xếp lượt phục vụ của các nữ nhân viên.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nguồn lợi bất chính từ hoạt động mua bán dâm tại cơ sở này dao động từ 500 đến 600 triệu đồng mỗi tháng.

Liên quan vụ việc, Trần Thị Kim Tho hiện đang nuôi con nhỏ và mắc bệnh nên cơ quan điều tra yêu cầu ký cam kết không rời khỏi nơi cư trú và phải có mặt khi được triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo Nguyễn Tiến

Người lao động

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