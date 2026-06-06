Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quý Luật SN 1983

| | Xã hội

Đối tượng Bùi Quý Luật bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy bằng ô tô.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào ngày 2/6, Phòng PC04 chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Đồng Thuận, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 – Cảnh sát biển, Công an xã Quảng Ninh tiến hành bắt quả tang đối tượng Bùi Quý Luật (sinh năm 1983, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển ma túy bằng ô tô tại khu vực ngã 5 cầu Quán Hàu, thuộc thôn Hùng Phú, xã Quảng Ninh nhằm mục đích bán kiếm lời.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.999 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại một nhà nghỉ ở phường Quảng Trị, tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 78 viên ma túy tổng hợp. Tổng số tang vật thu giữ là 2.077 viên ma túy tổng hợp các loại.

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quý Luật SN 1983- Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Quý Luật mặc áo đen ở giữa ảnh (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Tiếp đó, vào ngày 3/6, Phòng PC04 chủ trì phối hợp với Công an xã Khe Sanh, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực IX và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng quốc tịch Lào gồm Chiu (sinh năm 2010, trú tại bản Sa Ky, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) và Tia (sinh năm 2009, trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quý Luật SN 1983- Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ngay trong ngày 4/6, Phòng PC04 đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Sê Pôn (Lào) để truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, kiên quyết đấu tranh đến cùng với các đối tượng phạm tội về ma túy.

Hiện các vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ giáo viên bị chồng đánh ở Quảng Ninh đã tử vong

Nữ giáo viên bị chồng đánh ở Quảng Ninh đã tử vong Nổi bật

Dấu hiệu nhận biết tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa

Dấu hiệu nhận biết tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa Nổi bật

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa rất lớn

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa rất lớn

19:51 , 06/06/2026
Ra quyết định truy tìm Tống Thị Thu Nguyệt SN 1974

Ra quyết định truy tìm Tống Thị Thu Nguyệt SN 1974

19:10 , 06/06/2026
Nữ giáo viên tử vong sau hơn 2 tháng điều trị vì bị chồng bạo hành

Nữ giáo viên tử vong sau hơn 2 tháng điều trị vì bị chồng bạo hành

17:21 , 06/06/2026
Tăng mức hỗ trợ phục vụ đối với bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy lên 2,7 triệu đồng

Tăng mức hỗ trợ phục vụ đối với bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy lên 2,7 triệu đồng

17:05 , 06/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên