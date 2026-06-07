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Đà Nẵng: Cháy trụ sở xã, nhiều phòng làm việc và tài liệu hư hỏng

| | Xã hội

Vụ cháy xảy ra tại trụ sở làm việc của khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức, TP. Đà Nẵng khiến nhiều phòng làm việc bị hư hỏng. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tối 6/6, lãnh đạo UBND xã Thượng Đức, TP. Đà Nẵng xác nhận, địa bàn vừa xảy ra vụ cháy trụ sở làm việc .

Đà Nẵng: Cháy trụ sở xã, nhiều phòng làm việc và tài liệu hư hỏng- Ảnh 1.

Cháy lớn tại trụ sở làm việc của khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức khiến nhiều phòng làm việc bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát trong khoảng từ 16h30-17h30 cùng ngày tại trụ sở làm việc của khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa . Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, 4 phòng làm việc bị cháy, một số tài liệu, tài sản bị hư hỏng.

Theo lãnh đạo địa phương, số lượng tài liệu bị cháy không nhiều, chủ yếu là hồ sơ công tác của Mặt trận và Hội Cựu chiến binh.

Hiện lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Hoài Văn - Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

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