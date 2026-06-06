Miền Bắc sắp mưa to 2 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/6), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ.

Từ khoảng chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cũng theo dự báo, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Từ 8/6, nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp lại, xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 9/6 nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/6

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 28-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ó mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.