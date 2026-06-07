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Công an truy nã, kêu gọi Nguyễn Đình Hiển SN 1978 ra đầu thú

| | Xã hội

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác, thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã truy nã đối tượng phạm tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác"

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh, đang thụ lý vụ án Nguyễn Đình Hiển, sinh ngày 01/01/1978, nơi cư trú: khu Sơn Trung, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (cũ), tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - bị khởi tố bị can, can tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”, theo quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, xác định bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 14/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh, đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đình Hiển về tội danh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, kêu gọi Nguyễn Đình Hiển sớm ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đình Hiển - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng Nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác, thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng, nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.

PV

Đời sống pháp luật

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