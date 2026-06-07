Cách nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến nhanh gọn
Người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng VNeID mà không cần đến trung tâm việc làm.
Theo quy định hiện hành, người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc số hóa thủ tục giúp giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người lao động và nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng.
Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi nghỉ việc (đối với hợp đồng xác định hoặc không xác định thời hạn); nộp hồ sơ trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng và chưa có việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.
Hồ sơ gồm: đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; CCCD còn hiệu lực và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp.
Quy trình thực hiện gồm 5 bước. Trước hết, người lao động đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VNeID, chọn dịch vụ "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp", khai báo thông tin và tải lên hồ sơ điện tử.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, người lao động được yêu cầu bổ sung; nếu đủ điều kiện, trung tâm sẽ trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Sau khi quyết định được phê duyệt, hệ thống tự động chuyển thông tin đến cơ quan BHXH để thực hiện chi trả trợ cấp và cấp thẻ BHYT cho người lao động. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận quyết định hợp lệ, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng hoặc hình thức khác theo quy định.
Người lao động có thể theo dõi tình trạng hồ sơ trực tuyến trên hệ thống với các trạng thái như: đã tiếp nhận, đang xử lý, đã phê duyệt hoặc từ chối.
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, người lao động không được nhận vượt quá mức trần theo quy định.
Luật Việc làm 202 có hiệu lực từ năm 2026, thống nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng đối với mọi người lao động bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng.
Theo quy định, người lao động khu vực nhà nước không còn áp dụng mức trần trợ cấp thất nghiệp dựa trên lương cơ sở như trước đây mà được tính tương tự nhóm lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định.
Với mức lương tối thiểu vùng I hiện hành là 5,31 triệu đồng/tháng, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa có thể lên tới 26,55 triệu đồng/tháng, tăng 14,85 triệu đồng so với mức tối đa 11,7 triệu đồng/tháng áp dụng trong năm 2025. Trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng, người lao động có thể nhận tổng cộng 318,6 triệu đồng.
Người lao động