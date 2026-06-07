Phạt chủ xe lưu thông vào đường cấm ở phố cổ Hội An

Ngày 7-6, Công an phường Hội An (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xử lý tài xế điều khiển ô tô vào tuyến đường cấm tại trung tâm Khu phố cổ Hội An.

Chiếc xe ô tô lưu thông vào đường cấm ở khu vực 1A phố cổ Hội An

Trước đó, Công an phường Hội An đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc xe ô tô mang BKS 92A-220.06 lưu thông trên đường Trần Phú (phường Hội An). Đây là tuyến đường thuộc khu vực 1A phố cổ Hội An cấm ô tô lưu thông.

Công an phường Hội An đã xác minh thông tin chủ phương tiện và mời lên làm việc, chủ phương tiện cũng là người điều khiển xe lưu thông vào tuyến đường cấm đã thừa nhận lỗi vi phạm.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Công an phường Hội An đã phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng xử lý vi phạm hành chính xử phạt số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Công an phường Hội An khuyến cáo các chủ phương tiện khi lưu thông trên các tuyến phố thuộc phường Hội An cần quan sát biển báo cấm ô tô, cấm dừng cấm đỗ xe theo các khung giờ... để tránh các lỗi vi phạm.