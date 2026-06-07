Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phạt chủ xe lưu thông vào đường cấm ở phố cổ Hội An

| | Xã hội

Chủ xe đồng thời cũng là người điều khiển chiếc xe ô tô lưu thông vào đường cấm ở khu phố cổ Hội An đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 7-6, Công an phường Hội An (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xử lý tài xế điều khiển ô tô vào tuyến đường cấm tại trung tâm Khu phố cổ Hội An.

Phạt chủ xe ô tô lưu thông vào đường cấm ở phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô lưu thông vào đường cấm ở khu vực 1A phố cổ Hội An

Trước đó, Công an phường Hội An đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc xe ô tô mang BKS 92A-220.06 lưu thông trên đường Trần Phú (phường Hội An). Đây là tuyến đường thuộc khu vực 1A phố cổ Hội An cấm ô tô lưu thông.

Công an phường Hội An đã xác minh thông tin chủ phương tiện và mời lên làm việc, chủ phương tiện cũng là người điều khiển xe lưu thông vào tuyến đường cấm đã thừa nhận lỗi vi phạm.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Công an phường Hội An đã phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng xử lý vi phạm hành chính xử phạt số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Công an phường Hội An khuyến cáo các chủ phương tiện khi lưu thông trên các tuyến phố thuộc phường Hội An cần quan sát biển báo cấm ô tô, cấm dừng cấm đỗ xe theo các khung giờ... để tránh các lỗi vi phạm.

Theo Trần Thuòng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ lễ 5 ngày

Chính thức: Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ lễ 5 ngày Nổi bật

Thay đổi mới nhất liên quan đến BHXH mà người dân đặc biệt chú ý

Thay đổi mới nhất liên quan đến BHXH mà người dân đặc biệt chú ý Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 7-6: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 7-6: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

17:06 , 07/06/2026
Bắt tạm giam cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

Bắt tạm giam cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

16:29 , 07/06/2026
Vụ nhiều người có hành động kỳ quái bên chiếc quan tài: Công an làm việc với chủ trại hòm

Vụ nhiều người có hành động kỳ quái bên chiếc quan tài: Công an làm việc với chủ trại hòm

15:01 , 07/06/2026
Ra quyết định khám xét, khởi tố Quách Thị Giang SN 1988 và chồng

Ra quyết định khám xét, khởi tố Quách Thị Giang SN 1988 và chồng

14:56 , 07/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên