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Bắt tạm giam cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

| | Xã hội

Cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) cùng 3 bị can khác bị bắt vì gây thiệt hại ngân sách khoảng 3,8 tỉ đồng.

Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng (cũ) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bắt tạm giam cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ - Ảnh 1.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Võ Chí Công

Bắt tạm giam cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ - Ảnh 2.

Các bị can tại cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Các bị can gồm: Võ Chí Công (cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ); Nguyễn Thái Đăng (cựu Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ); Hồ Chí Thành (cựu chuyên viên, hiện công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ); Võ Thành Luân (cựu chuyên viên, hiện là công chức tại Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ).

Qua điều tra ban đầu xác định trong giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo Quy định 113-QĐ/TU ngày 6-1-2021 để chi trái quy định.

Sau đó, các bị can lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền ước tính khoảng 3,8 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 11-7-2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: ông Võ Chí Công trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Chí Công do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Tại Hội nghị lần thứ 12 ngày 18-7-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Võ Chí Công.


Theo Ca Linh

Người lao động

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