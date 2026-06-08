Công an xác minh vụ người phụ nữ bị nghi oan "trộm đồ" tại Aeon Mall Long Biên

Một sự việc xảy ra tại Aeon Mall Long Biên đang thu hút sự chú ý của dư luận sau khi một người phụ nữ đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội, cho rằng bản thân cùng hai con nhỏ bị nhân viên an ninh của trung tâm thương mại nghi ngờ lấy cắp hàng hóa và có cách ứng xử thiếu văn minh khiến các con chị hoảng sợ.

Theo nội dung được chia sẻ, vụ việc xảy ra vào tối 6/6 khi người phụ nữ hoàn tất việc mua sắm và di chuyển ra khu vực bên ngoài trung tâm thương mại để gọi xe về nhà. Tại đây, chị bất ngờ bị hai người đàn ông tiếp cận, yêu cầu đi cùng để làm việc liên quan đến nghi vấn thất thoát hàng hóa.

Bài viết được chia sẻ trên MXH thu hút sự quan tâm từ mọi người (Ảnh chụp màn hình)

Người phụ nữ cho biết thời điểm đó, hai người này không mặc đồng phục và cũng không xuất trình thẻ nhận diện ngay từ đầu. Chị khẳng định mình đã đề nghị được kiểm tra hóa đơn và toàn bộ số hàng hóa vừa mua ngay tại chỗ để chứng minh không có bất kỳ vi phạm nào. Tuy nhiên, theo phản ánh, đề nghị này không được chấp thuận.

Điều khiến sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý là chi tiết người phụ nữ cho rằng mình bị quy kết có hành vi trộm cắp ngay cả khi chưa diễn ra hoạt động kiểm tra, đối chiếu hàng hóa. Chị cũng cho biết các con nhỏ đã rất hoảng loạn khi chứng kiến cuộc tranh cãi giữa hai bên.

Sau khi bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự quan tâm tới quy trình xử lý của lực lượng an ninh tại các trung tâm thương mại. Một số người cho rằng việc đảm bảo an toàn tài sản là cần thiết, song mọi biện pháp xác minh cần được thực hiện thận trọng, tránh gây tổn hại đến danh dự hoặc tạo áp lực tâm lý cho khách hàng nếu chưa có kết luận rõ ràng.

Đáng chú ý, theo nội dung được chia sẻ, sau khi đối chiếu hóa đơn với số hàng hóa mang theo, không phát hiện sản phẩm nào chưa thanh toán. Người phụ nữ cho biết toàn bộ hàng hóa đều có chứng từ mua bán hợp lệ, bao gồm hóa đơn giấy và lịch sử thanh toán điện tử.

Sự việc tiếp tục nhận được sự quan tâm khi cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh. Theo thông tin được báo Vietnamnet đăng tải, lãnh đạo Công an phường Long Biên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc đang được lan truyền trên mạng xã hội và đang tiến hành xác minh.

Trước đó, phía Aeon Mall Long Biên cũng xác nhận đã tiếp nhận thông tin phản ánh. Đại diện bộ phận truyền thông của trung tâm thương mại cho biết các đơn vị liên quan đang rà soát lại vụ việc và sẽ sớm có phản hồi chính thức.

Vụ việc không chỉ đặt ra câu hỏi về cách thức xử lý các trường hợp nghi ngờ thất thoát tài sản tại các trung tâm thương mại, mà còn làm dấy lên những tranh luận liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Hiện cơ quan chức năng và các bên liên quan vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Những thông tin chính thức từ kết quả xác minh sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá toàn diện diễn biến xảy ra tại Aeon Mall Long Biên cũng như trách nhiệm của các bên nếu có sai sót trong quá trình xử lý.

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