Nguyên nhân vụ xe tải chở cát bị tàu hoả húc văng, vùi lấp 4 xe máy

Video: Khoảnh khắc xe tải cố tình vượt đường sắt, bị tàu hoả húc văng. (Nguồn: Cục CSGT)

Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Thường Tín và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 đang xác minh, điều tra vụ tai nạn xảy ra tối 7/6 giữa tàu hoả và ô tô tải.

Qua kiểm tra, cả lái tàu và tài xế xe tải đều không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với các chất ma tuý.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không chấp hành tín hiệu đường sắt, lái xe vượt qua rào chắn đường ngang khi cần chắn đang dịch chuyển để ngăn phương tiện, phục vụ tàu chạy qua.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 20h ngày 7/6, tàu SE19 do anh N.X.H. (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển đang chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - TP.HCM. Cùng thời điểm, ô tô tải biển kiểm soát 30B-542.22 do anh N.M.C. (SN 1993, trú tại Lâm Đồng) cầm lái, đi từ Quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt để vào tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Thường Tín thì xảy ra va chạm với đoàn tàu .

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị quay ngang, cát trên xe đổ xuống đường, vùi lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng và tạm thời chưa thể hoạt động; cột đèn tín hiệu, cần chắn tại đường ngang bị hư hỏng. Xe ô tô tải bị hỏng phần sườn và đuôi bên phải.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 8 khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Thường Tín và các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh nguyên nhân vụ việc và khắc phục các ảnh hưởng để bảo đảm hoạt động chạy tàu.